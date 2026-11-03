Recep DAL

Lefkoşa Dereboyu’nda 1 Ekim 2026 tarihinde elektrik trafosundaki arızaya müdahale ettiği sırada meydana gelen patlamada ağır yaralanan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) emekçisi 32 yaşındaki Arif Özkıraç’ın tedavisi evde devam ediyor.

Vücudunun yüzde 30’u yanan ve yoğun bakımda 14 gün geçiren Özkıraç, her gün pansuman için Mağusa Devlet Hastanesi’ne gidiyor.

Kazanın ardından ilk kez YENİDÜZEN’e konuşan babası Hakan Özkıraç, oğlunun sağlık durumunun her geçen gün iyileştiğini belirterek, tedavi sürecinin zaman alacağını söyledi.

Özkıraç, kazanın koruyucu ekipman eksikliği ve iş güvenliği önlemlerinin alınmaması nedeniyle yaşandığına dikkat çekerek, ailesi olarak olayın peşini bırakmayacaklarını vurguladı.

Oğlunun yaşadıklarını “cinayet girişimi” olarak değerlendirdiklerini ifade eden Hakan Özkıraç, sorumluların yargı önünde hesap vermesini istedi; “Oğlumu devlet öldürsün diye büyütmedim” dedi.

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun’un kazanın ardından yaptığı “Kimse Arif’i elinden tutup o trafo odasına götürmedi” açıklamasına da tepki gösteren Özkıraç, “Belki oğlumu elinden tutup götürmedi fakat günü geldiğinde ben onu kolundan tutup Arif’in yanına getireceğim. Arif’in kazadan sonra ne hale geldiğini ve nasıl yaşadığını görsün diye bunu yapacağım” ifadelerini kullandı.

“Arif toparlamaya başladı, yaraları yavaş yavaş kapanıyor”

Arif Özkıraç’ın babası Hakan Özkıraç, oğlunun son durumu ve yaşananlara ilişkin YENİDÜZEN’e özel açıklamalarda bulundu. Oğlunun sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Hakan Özkıraç, Arif’in yoğun bakım sürecinin ardından taburcu edildiğini ve tedavisinin evde sürdüğünü belirtti.

“Çok şükür ki Arif’imiz toparlamaya başladı. Vücudundaki yaralar yavaş yavaş kapanıyor. Biraz zaman alacak bir tedavi süreci yaşıyoruz. Zor günler yaşadık fakat Arif toparlayacak. Eski sağlığına kavuşacağına inanıyoruz” diyen Özkıraç, tedavi sürecinde kendileriyle yakından ilgilenen doktor ve hemşirelere teşekkür etti.

“Önce mühendisler kontrol yapmalıydı”

Kazanın meydana geldiği trafo odasındaki çalışma koşullarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Hakan Özkıraç, emekli mühendislerden edindikleri bilgilere göre, bu tür müdahalelerden önce mühendislerin trafo odasına girerek gerekli kontrolleri yapması, elektrik akımını kesmesi ve topraklama işlemini gerçekleştirmesi gerektiğini söyledi.

Ancak oğlunun yaşadığı kazada bu prosedürlerin uygulanmadığına dikkat çeken Özkıraç, elektrik akımının kesilememesi nedeniyle patlamanın meydana geldiğini ve Arif’in yaklaşık bir metre uzağa savrulduğunu anlattı.

Özkıraç, “Allah’tan şalter düştü. Yoksa çok daha kötü sonuçlar olabilirdi” dedi.

“Sorumluluğu olan herkes hesap vermeli”

Yaşananları ailesi olarak “cinayet girişimi” şeklinde değerlendirdiklerini belirten Hakan Özkıraç, olayın takipçisi olacaklarını vurguladı.

“Oğlumu okuttum, büyüttüm ve bugünlere getirdim. Bunu devlet oğlumu öldürsün diye yapmadım” diyen Özkıraç, kazada sorumluluğu ve suçu bulunan herkesin yargı önünde hesap vermesi gerektiğini ifade etti.

Ailenin güveninin polis ve yargıda olduğunu belirten Özkıraç, devam eden soruşturmanın sonuçlanmasını beklediklerini kaydetti.

“Gürsel Uzun’un personeline karşı hiçbir saygısı yok”

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun’un kazanın ardından yaptığı “Kimse Arif’i elinden tutup o trafo odasına götürmedi” açıklamasını da değerlendiren Hakan Özkıraç, söz konusu ifadelerin kendilerini derinden üzdüğünü söyledi.

Oğlunun sağlık durumunun o dönemde kritik olması nedeniyle açıklamaya yanıt vermediğini belirten Özkıraç, YENİDÜZEN aracılığıyla Gürsel Uzun’a şu sözleri iletti:

“Belki oğlumu elinden tutup o trafo odasına götürmedi fakat günü geldiğinde ben onu kolundan tutup Arif’in yanına getireceğim. Arif’in kazadan sonra ne hale geldiğini ve nasıl yaşadığını görsün diye bunu yapacağım. Gürsel Uzun’un personeline karşı hiçbir saygısı yok.”

“Arif’ten ifade bekleniyor, sonrasında soruşturma ilerleyecek”

Kazayla ilgili polis soruşturmasının devam ettiğini belirten Hakan Özkıraç, kurumda görevli bazı kişilerden ifade alındığını, Elektrik Mühendisleri Odası’ndan da rapor hazırlanmasının istendiğini aktardı.

Oğlu Arif Özkıraç’tan da ifade alınacağını ancak sağlık durumunun biraz daha toparlanmasının beklendiğini kaydeden baba Özkıraç, ifadenin ardından soruşturmanın ilerleyeceğine ilişkin bilgi aldıklarını söyledi.

“Koruyucu ekipmanı olsaydı belki bu kadar yaralanmayacaktı”

Ülkede iş güvenliği konusunda ciddi eksiklikler bulunduğunu savunan Hakan Özkıraç, yüksek riskli bir iş yapan oğlunun kendi kıyafetleriyle çalışmak zorunda kaldığını belirtti.

Koruyucu ekipmanların sağlanmamasının yanı sıra çalışma güvenliğinin de güvence altına alınması gerektiğine dikkat çeken Özkıraç, Arif’in müdahalede bulunduğu trafoların bakımının önceden yapılması gerektiğini ifade etti.

“Belki de koruyucu ekipmanı olsaydı kazada bu kadar yaralanmayacaktı” diyen Özkıraç, KIB-TEK Yönetim Kurulu’nu çalışanların güvenliği yerine kendi çıkarlarını gözetmekle suçladı.

Ülkedeki kurumlarda çarpık bir yapı bulunduğunu savunan Özkıraç, siyasi tartışmalar ve koltuk mücadeleleri yerine toplumun ihtiyaçlarının öncelenmesi gerektiğini söyledi.

"Yaşanan süreç sendikalı olmanın önemini bir kez daha gösterdi”

Kazanın ardından El-Sen’in yürüttüğü grev ve eylem sürecine de değinen Hakan Özkıraç, sendikanın mücadelesinin kendileri için büyük önem taşıdığını belirtti.

El-Sen’e emeklerinden dolayı teşekkür eden Özkıraç, yaşanan sürecin sendikalı olmanın önemini bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Bir çalışanın sendikalı olduğunda kendisini daha güvende hissettiğini ifade eden Özkıraç, sendikalaşmanın yalnızca kamu sektöründe değil, özel sektörde de yaygınlaşması gerektiğini vurguladı.