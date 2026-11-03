Hüseyin Öztoprak için tören düzenlendi

Hayatını kaybeden eski Tarım ve Orman Bakanı ve milletvekili Hüseyin Öztoprak için Cumhuriyet Meclisi’nde tören düzenlendi.

Yaşamını dün kaybeden, Öztoprak'ın naaşı Gaziveren’de kılınacak öğlen namazına müteakip toprağa verilecek.

Cumhuriyet Meclisi’nde düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bakanlar, milletvekilleri, Hüseyin Öztoprak’ın ailesi, siyasiler ile bürokratlar katıldı.

Hüseyin Öztoprak’ın özgeçmişi

1950 yılında Gaziveren’de doğdu. 1968’de Lefkoşa Türk Lisesi’nden mezun oldu. Narenciye ile uğraştı. Narenciye Üreticiler Birliği’nde uzun yıllar görev aldı ve yönetim kurulu üyeliği yaptı.

6 Aralık 1998 ve 14 Aralık 2003 genel seçimlerinde Demokrat Parti’den, Güzelyurt Milletvekili seçildi. 26 Nisan 2005 ile 13 Eylül 2006 tarihleri arasında Tarım ve Orman Bakanlığı görevinde bulundu.

İngilizce ve Rumca bilen Öztoprak, evli ve iki çocuk babasıydı.

Haber: Dervişe Çobancık-Fotoğraf: Timuçin Yıldırım (TAK)