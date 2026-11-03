Evrensel Çocuk Hakları Derneği: Çocuklar siyasetin propaganda aracı değildir

Evrensel Çocuk Hakları Derneği, seçim dönemlerinde çocukların siyasi propaganda amacıyla kullanılmaması çağrısında bulunarak, siyasi partileri, adayları ve kampanya ekiplerini çocuk haklarına saygılı hareket etmeye davet etti.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, hiçbir siyasi hedefin çocuğun üstün yararının, güvenliğinin, kişilik haklarının ve mahremiyetinin önüne geçemeyeceği vurgulandı.

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme başta olmak üzere uluslararası çocuk hakları ilkelerine dikkat çekilen açıklamada, seçim dönemlerinde çocukların korunmasının siyasi partilerin, adayların, kampanya ekiplerinin ve ilgili kurumların ortak sorumluluğu olduğu belirtildi.

Çocukların siyasi partilerin veya adayların tanıtım ve propaganda unsuru olarak kullanılmaması gerektiği kaydedilen açıklamada, fotoğraf, video, isim ve kişisel bilgilerin siyasi reklam amacıyla paylaşılmaması gerektiğine işaret edildi.

Çocuklara herhangi bir siyasi parti veya aday lehine slogan söyletilmemesi, açıklama yaptırılmaması ve siyasi tercihte bulunmaları yönünde baskı uygulanmaması gerektiği de vurgulandı.

Açıklamada ayrıca miting ve siyasi etkinliklerde çocukların güvenliklerinin, gönüllülüklerinin ve yaşlarına uygun koşulların gözetilmesi, dijital platformlarda paylaşılan görüntü ve kişisel verilerin çocukların güvenliğini ve geleceğini tehlikeye düşürmemesi gerektiği ifade edildi.

“Seçimler geçer, dijital izleri kalır”

Çocukların görüntü ve kişisel verilerinin kullanımında gerekli izinler alınsa dahi çocuğun üstün yararının ve zarar görmeme ilkesinin esas alınması gerektiği belirtilen açıklamada, medya kuruluşları ve kampanya ekiplerine de çocuk haklarına duyarlı bir iletişim dili benimseme çağrısı yapıldı.

Dernek, seçim dönemlerinde çocuk hakları ihlallerinin izlenmesi, farkındalık yaratılması ve gerekli durumlarda ilgili kurumlara bildirimde bulunulmasının önemine de dikkat çekti.

“Çocuklar seçmen olmayabilir; ancak bu toplumun eşit haklara sahip bireyleridir” denilen açıklamada, çocukların siyasi görüşleri şekillendirmek, oy toplamak, sempati yaratmak veya seçim kazanmak amacıyla araçsallaştırılmasının kabul edilmediği vurgulandı.

Dernek, tüm siyasi partileri, adayları ve ilgili kurumları bildirgede yer alan ilkelere uymaya davet ederek, “Çocukları korumak siyasi tercih değil, ortak sorumluluğumuzdur” ifadelerini kullandı.