Ersoy: “Organ nakli, bazı hastalar için tek tedavi seçeneği”

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Ersoy, organ naklinin son evre organ yetmezliği yaşayan bazı hastalar için tek tedavi seçeneği olabildiğini kaydetti.

Ersoy, 3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası kapsamında organ naklinin önemine ilişkin yaptığı açıklamada, organ bağışının yaşam süresini ve kalitesini artırmadaki rolüne dikkat çekti.

Özellikle kalp, karaciğer ve akciğer yetmezliğinde modern tıbbın önemli tedavi yöntemlerinden biri olan naklin yaşamsal önem taşıyabildiğini belirten Ersoy, son dönem böbrek yetmezliğinde ise uygun hastalar için böbrek naklinin diyalize kıyasla daha uzun ve kaliteli bir yaşam sağlayabildiğini vurguladı.

Başarılı bir naklin hastanın günlük yaşamını daha bağımsız sürdürebilmesine de katkı sağladığını ifade eden Ersoy, organ bağışının nakil bekleyen hastalar açısından önemine dikkat çekti.

Organ bağışının kişisel bir karar olduğunu vurgulayan Ersoy, bireylerin bu konudaki tercihlerini aileleriyle paylaşmaları gerektiğini kaydetti. Ersoy, bağış konusunda toplumsal farkındalığın artmasının nakil bekleyen hastaların tedaviye erişimi için önem taşıdığını söyledi.

Ersoy, “Organ bağışın başka insanların yaşamına umut olabilecek insani bir sorumluluktur” dedi.