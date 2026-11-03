"Yıltan Taşçı Akademi 5. Lefkoşa Fotoğraf Günleri" perşembe gün başlıyor

Yıltan Taşçı Akademi 5. Lefkoşa Fotoğraf Günleri" 5–9 Kasım 2026 tarihleri arasında LESAM’da (Lefkoşa Sanat Merkezi) gerçekleştirilecek. Etkinlikte, Türkiye'nin değerli fotoğraf sanatçıları Kıbrıslı fotoğrafçılarla bir araya gelecek.

Etkinliğin bu yılki konukları Özcan Yaman, Prof.Dr. Yusuf Murat Şen, Prof. Dr. Oktay Çolak ve Doç.Dr. Emrah Öztürk olacak.

Sunumlar, söyleşiler ve atölye çalışmalarıyla fotoğrafın yalnızca teknik değil; sanatsal, düşünsel ve toplumsal boyutları tartışılacak.

Tüm etkinlikler ücretsiz ve fotoğraf sanatına ilgi duyan herkese açık olacak.

İlgilenenler 0542 854 82 45 numaralı telefondan programla ilgili bilgi alabilecek.