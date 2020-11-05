UBP Tüzük’te ‘olur’ arıyor

UBP, yeni Genel Başkanı’nı seçeceği Olağanüstü Kurultayı’nın 2. Turunu ertelemek için yol arıyor…

Kurultayı 10 ay erteleme, bu sürede de UBP Genel Başkan Vekilliği’ni sürdüren Genel Sekreter Ersan Saner’in başkanlık görevini sürdürmesi öngörüsüne karşın, UBP Tüzüğü’nde bunu yerinin olmadığı belirtiliyor.

UBP Tüzüğü’ne göre; “Parti Genel Başkanlığı’nın herhangi bir nedenle boşalması halinde Genel Sekreter, Parti Genel Başkanlığı’na vekalet eder ve 45 gün içerisinde Kurultayı çağırarak Genel Başkan’ın seçimini sağlar”.

Tüzük’te ‘Kurultay’ın ikinci turunun ertelenmesi’, ‘adayların çekilmesi’ veya bu yönde bir uzlaşıya ilişkin madde de bulunmadığı dikkat çekiyor.