“Örgütler ertelemeye tepkili”

UBP’de hareketli saatler… YENİDÜZEN Muhabiri Fehime Alasya aktardı:

Yenidüzen Muhabiri Fehime Alasya UBP Meclis Grubu’nun toplandığı Sarayönü’ndeki Parti Merkezi’nden gelişmeleri aktardı.

Kurultay’ın ikinci turunun ertelenmesi gündemiyle gerçekleştirildiği öğrenilen toplantının halen sürdüğünün aktaran Alasya, bir süreliğine toplantıdan ayrılan adaylardan Faiz Sucuoğlu’nun yeniden toplantıya döndüğünü belirtti.

Önce kurultayın ilk turunu ikinci sırada tamamlayan Hasan Taçoy’un çekileceğinin gündeme geldiğini anımsatan Alasya, şimdi de kurultayın ertelenmesini gündeme geldiğini aktardı.

Kulislerde konuşulan bir takım senaryoları da aktaran Yenidüzen Muhabiri, UBP Tüzüğü’nün kurultayın bu kadar uzun süre ertelenmesine cevaz vermemesi nedeniyle Cumartesi gün kurultayın gerçekleştirilmesi, Divan’ın kurultayı açıp adayların çekilmesi ile yeniden kapatılmasının konuşulanlar arasında olduğunu söyledi.

Resmi bir açıklama olmamasına karşın görevi Genel Sekreter Ersan Saner’in yürüteceğinin de elde edilen bilgiler arasında olduğunu kaydetti.

Bazı UBP örgütlerinin ertelemeye tepkili olduğu ve kabul etmediği duyumunu da aktaran YENİDÜZEN Muhabiri, erteleme durumunda örgütlerin toplu istifasının da konuşulanlar arasında olduğunu aktardı.

Sabah 10:00 sıralarında başlayan toplantı sürüyor…