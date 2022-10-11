UBP 7 belediyede başkan adaylarını açıkladı
Ulusal Birlik Partisi 7 belediyenin başkan adayları da açıklandı.
A+A-
Ulusal Birlik Partisi 7 belediyenin başkan adayları da açıklandı.
Buna göre,
UBP’nin Lefke Belediye Başkan adayı Adil Özgey,
Beyarmudu Belediye Başkan adayı İlker Edip,
İskele Belediye Başkan adayı Hasan Sadıkoğlu,
Değirmenlik Belediye Başkan adayı Ebru Törehan,
Gazimağusa Belediye Başkan adayı Erdal Özcenk,
Güzelyurt Belediye Başkanlığını sürdüren Mahmut Özçınar yeniden aday oldu.
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, UBP desteği ile bağımsız aday oldu.
Bu haber toplam 1273 defa okunmuştur