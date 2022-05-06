“Türkülerle DAÜ” etkinliğinin 9’uncusu düzenleniyor... DAÜ’nün bu yılki konuğu Edip Akbayram

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Türkülerle DAÜ” etkinliğinin bu yıl 9’uncusu düzenleniyor.

DAÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlik 13 Mayıs Cuma akşamı saat 20.30’da DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.

DAÜ Müzik Kulübü Türk Halk Müziği Grubu Mavra’nın seslendireceği parçalar ile başlayacak etkinlikte, Türkiye’nin ünlü Türk Halk Müziği sanatçılarından Edip Akbayram konseri ile gece devam edecek.

Halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleşecek olan söz konusu gecede Edip Akbayram, gönüllere taht kuran “Bekle Bizi İstanbul”, “Güzel Günler Göreceğiz”, “Aldırma Gönül” ve “Eşkiya Dünya’ya Hükümdar Olmaz” gibi parçaları ile geceye katılacak.