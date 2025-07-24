Türkiye’nin yangın haritası kırmızıya döndü

Aşırı sıcakların etkisindeki Türkiye ve Avrupa'nın birçok ülkesinde orman yangınları riski devam ediyor.

Türkiye’de Sakarya, Bilecik ve Eskişehir başta olmak üzere beş noktada alevlerle mücadele sürerken, bugün Türkiye genelinde "çok yüksek" ve "kritik" seviyede orman yangını tehlikesi olduğu belirtiliyor.

Avrupa Birliği'nin Copernicus uydu izleme sistemi verilerine göre, bugün Türkiye haritası kırmızıya dönmüş durumda.

Copernicus verilerine göre, Türkiye genelindeki orman yangını riski çok yüksek seviyede seyrediyor.

Bazı noktalarda bu seviye "kritik" ve "aşırı tehlikeli" olarak nitelendiriliyor.

Uzmanlar, vatandaşları orman yangınlarına karşı duyarlı olmaya çağırıyor.