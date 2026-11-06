Türkiye’den KŞK’ya 100 bin dolar bağış

Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK), Türkiye Cumhuriyeti’ne 100 bin ABD doları tutarındaki bağış için teşekkür etti.

Kayıp Şahıslar Komitesi'nden yapılan açıklamada, 88 bin 946 euroya karşılık gelen son bağışla birlikte Türkiye’nin 2006’dan bu yana komiteye sağladığı mali katkının toplam 1 milyon 625 bin 941 euroya ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, katkının kayıp şahısların kalıntılarının bulunması, kimliklendirilmesi ve ailelerine teslim edilmesine yönelik çalışmaları destekleyeceği kaydedildi.

Bin 85 kayıp kimliklendirildi

KŞK’nin bugüne kadar iki toplumdan toplam bin 85 kayıp şahsı kimliklendirdiği ve usulüne uygun cenaze törenleri için ailelerine teslim ettiği kaydedilen açıklamada, çalışmaların sürdürülmesi için bağışçı desteğine ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, 100 bin ABD doları tutarındaki bağış çekini 4 Kasım'da Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üyesi Hakkı Müftüzade’ye takdim etmişti.