İncirli: Serdarlı’da da Lefkoşa’da da yaşama tutunma şansı eşit olacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Geçitkale Serdarlı Belediye Başkan adayı Salih Ruso ve ekibini tanıttı. Genel Başkan Sıla Usar İncirli, Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi, KKTC eski Başbakanı Ferdi Sabit Soyer, milletvekilleri, belediye meclis üyeleri, adaylar, partililer ve bölge halkının katıldığı etkinlik yoğun ilgili gördü. İncirli ve Ruso yurttaşlarla tek tek kucaklaşarak sohbet etti. Burada konuşan yapan Sıla Usar İncirli, “Hiç kimsenin kendini yalnız ve çaresiz hissetmeyeceği, devletin bütün kurumlarıyla yurttaşlarına kol kanat geleceği bir yeni dönem olacak” dedi. Salih Ruso ise “Herkes için Hizmet” anlayışıyla bölgeyi ileriye taşıyacak projelerini sundu.

İncirli: 6 Aralık’tan sonra yeni bir dönem başlayacak

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli yeni dönemde Salih Ruso’nun bölgede çok başarılı işlere imza atacağını ve herkes için hizmet anlayışıyla çalışacağına inandığını dile getirdi. “Biz bundan sonra doğacak çocukların Serdarlı’da, tüm köylerde güzel hatıraları olsun istiyoruz. 6 Aralık’ta sonra yeni bir dönem başlayacak” şeklinde konuşan İncirli, adayları olan Salih Ruso’nun ortaya koyduğu projelerle gurur duyduklarını sözlerine ekledi. CTP’nin yönettiği her bir belediyelerin insana dokunan hizmetleriyle fark yarattığının altını çizen İncirli, seçim tarihine işaret ederek 6 Aralık’a gün saydıklarını söyledi.

“İnsanlarımız devlet kapılarında işlerinin olması için aracı bulmak zorunda kalmayacak”

CTP’nin hükümete geldiği ilk andan itibaren bu kötü gidişatı ve yıkımı durdurmak insanların yeniden devlete güven duyması için çalışacaklarını ifade eden Sıla Usar İncirli, “Önce devletin kurumlarının daha iyi çalışmasını sağlayacağız. İnsanlarımız devlet kapılarında işlerinin olması için aracı bulmak zorunda kalmayacak. Kamu yönetiminde işlemleri sadeleştireceğiz, hızlandıracağız” ifadelerini kullandı. Yolsuzlukla mücadeleye de önemli bir yer verdiklerini söyleyen İncirli, “Bağımsız bir Yolsuzlukla Mücadele Otoritesi kuracağız ve bu yapılanlar hiç kimsenin yanına da kar kalmayacak” şeklinde konuştu.

“Yurttaşların yılda altı doktor muayenesi ücretsiz karşılanacak”

İncirli, dürüst bir yönetim kuracaklarını ve güçlü kamu hizmetleri sunacaklarını vurgulayarak, “CTP, eşitliğin, adaletin, özgürlüğün, emeğin ve barışın partisidir” dedi. Yeni dönemde sağlık hizmetlerinin birinci öncelikleri olacağını belirten İncirli, “Serdarlı’da kalp krizi geçiren birinin ne kadar yaşama tutunma şansı varsa Lefkoşa’daki ile aynı olacak” ifadelerini kullanarak sağlık hizmetlerine erişimde bölgesel ve ekonomik eşitsizlikleri ortadan kaldıracaklarını söyledi. Genel sağlık sigortasıyla yurttaşların yılda altı doktor muayenesinin ücretsiz karşılanacağını, herkesin istediği doktora, sağlık merkezine ve hastaneye başvurabileceğini belirten İncirli, hastaneleri daha güçlü ve güvenli hale getireceklerini kaydetti. “Hayat pahalılığı ile mücadele kamusal bakım hizmetleri önemli bir rol üstlenecek” diyen İncirli, eğitimde planlı şekilde tam gün eğitime geçileceğini, yaşlı, engelli ve çocuk bakım hizmetlerinde de ailelerin ekonomik yükünün hafifletileceğini söyledi. İncirli, “Kamusal hizmetleri güçlendireceğiz ve cepten yapılan harcamalar belirgin olarak azalacak. Hiç kimsenin kendini yalnız ve çaresiz hissetmeyeceği, devletin bütün kurumlarıyla yurttaşlarına kol kanat geleceği bir yeni dönem olacak” dedi.

“KDV’ler sıfırlanacak, raf fiyatları denetlenecek”

Ekonomik krize karşı ise hayatı ucuzlatacak somut adımlar atacaklarını ifade eden İncirli, “KDV’leri sıfırlayacağız, hayatın ucuzlamasını sağlayacağız. Ama sadece bunu yapmakla kalmayacağız. Raflardaki fiyatları da denetleyeceğiz” diyerek KDV iadesi uygulamasını da hayata geçireceklerini belirtti. Gençlerin ülkeye geri dönüşünün en önemli projelerinden biri olduğunu vurgulayan İncirli, gençlerin kendi ülkelerinde gelecek kurabilmeleri için barınmadan istihdama kadar her alanda destek sağlayacaklarını söyledi. “Gençler olmadan bu memleketin geleceği olmaz. Her bir gencimize kendi ayaklarının üzerinde durup da hayatlarını kurabilecekleri imkanları en iyi şekilde sağlayacağımız bir hükümet dönemi olacak” diyen İncirli, gençlerin ülkelerine geri dönmelerini ve yeniden göç etmek zorunda kalmamalarını sağlayacak bir düzen kurmayı hedeflediklerini belirti.

Ruso: Çalışanların hakları zamanında ödenecek

Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkan adayı Salih Ruso, bölgenin sorunlarını yakından bildiğini ve daha fazla sorumluluk almaya hazır olduğunu belirterek, “Bu akşam karşınızda yalnızca bir belediye başkan adayı olarak bulunmuyorum. Bu topraklarda büyümüş, bu bölgenin yollarında yürümüş, insanını tanıyan, sorunlarını bilen ve artık bu bölge için daha fazla sorumluluk almaya hazır bir kardeşiniz olarak bulunuyorum” dedi. Göreve gelmeleri halinde şeffaf ve adil bir belediyecilik anlayışı ortaya koyacaklarını vurgulayan Ruso, “Şeffaf belediyecilik bizim için bir slogan olmayacak. Bir çalışma biçimi olacak” ifadelerini kullandı. Belediye çalışanları arasında siyasi görüşlerine veya yakınlıklarına göre ayrım yapmayacaklarını belirten Ruso, “Bizim için önemli olan kişinin yaptığı iş ve verdiği emektir. Kimsenin ekmeğini siyasi hesapların konusu yapmayacağız” dedi. Çalışanların sosyal sigorta ve yasal haklarının zamanında ödeneceğini de kaydeden Ruso, “Bizim için bu bir lütuf değil, belediyecilik anlayışıdır” diye konuştu.

“16 yerleşimin tamamına eşit hizmet”

Belediyeye bağlı 16 yerleşim yerinin tamamına eşit hizmet götüreceklerini vurgulayan Ruso, “16 yerleşimimizin hiçbirinde tek bir insan bile ‘Bizi unuttular’ diye düşünmeyecek” dedi. Bölgenin tüm köylerinin ortak bir geleceği paylaştığını belirten Ruso, “Farklı köylerde yaşıyor olabiliriz, farklı düşüncelerimiz de olabilir. Ama çocuklarımızın geleceği ortak. Suyumuz ortak, toprağımız ortak, sokağımız ortak” ifadelerini kullandı ve bölgenin gelişimi için dayanışma ve ortak sorumluluk anlayışıyla hareket edeceklerini belirtti. Ruso, göreve hazır olduğunu vurgulayarak, “Çalışmaya, dinlemeye, hesap vermeye hazırım. Sizlerle birlikte bu bölgeyi hak ettiği yere taşımaya hazırım” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

Soyer: Yerel yönetimlerde CTP bir markadır

Eski Başbakanı Ferdi Sabit Soyer ise yerel yönetimlerde CTP’nin bir marka haline geldiğini belirterek, CTP’li belediyelerin ortaya koyduğu çalışmaları örnek gösterdi. Dürüst, demokratik ve hukukun üstünlüğünü esas alan bir yönetim anlayışının önemine dikkat çeken Soyer, “Dürüst, ileriye doğru giden, kendine güvenen, canlı, demokratik tartışması olan ve hayatın bütün zorluklarını aşacak bir Kıbrıs Türk toplumu, bu topraklarda yaşayan insanların üreteceği en büyük enerji olacak” ifadelerini kullandı. Soyer, “İşte biz bunu başaracağız” diyerek toplumun kendi gücüyle daha demokratik ve güçlü bir gelecek inşa edebileceğini vurguladı.