Uyuşturucu madde tasarrufundan 1, ikamet izinsiz 2 kişi tutuklandı

Mağusa’da uyuşturucu madde tasarrufundan bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, önceki gün saat 13.30 sıralarında polis tarafından D.D.’nin (E-28) üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet kâğıt parçası bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

İkamet izinsiz iki kişi tutuklandı

Kaçak yaşamla mücadele çerçevesinde, polis ekipleri tarafından Perşembe günü ülke genelinde gerçekleştirilen kontrol ve denetimlerde ikamet izinsiz 2 kişi tutuklandı.

Olaylarla ilgili polis soruşturması devam ediyor.