2026 YKS’de ilk beşe giren ve Başarı Bursu kazanan öğrenciler açıklandı

2026-2027 öğretim yılında Türkiye Cumhuriyeti Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından üniversitelerin lisans programlarına giriş amacıyla gerçekleştirilen merkezi sınava (YKS) ile üniversitelere yerleşen ve puan türlerine göre ilk beşe girerek Başarı Bursu almaya aday olan KKTC yurttaşı öğrencilerin bilgileri açıklandı.

Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdür Behcet Çelebi tarafından verilen bilgiye göre, Burs Tüzüğü’nün 11. maddesi gereğince; YKS’ye katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı öğrenciler arasında yapılacak değerlendirmede kayıt hakkı kazandıkları puan türünde ilk beşe giren öğrencilere, kazandıkları bölüme kayıt yapmaları durumunda başarı bursu veriliyor.

Açıklanan listeye duyuru tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde, mesai bitimine kadar yazılı, gerekçeli ve belgeli itiraz yapılabilecek; daha sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacak.

YKS Başarı Bursu almaya hak kazanan öğrenciler için; 16-17 Kasım tarihlerinde Burs Tüzüğü gereği sistem (YÖBİS) yeniden açılacak.

Öğrencilerin burs hakkı kazanabilmeleri için, belirtilen tarihlerde https://yobis.mebnet.net/ internet adresinden başvuru yapmaları gerekiyor.

Ayrıca burs başvurusu yapmayan veya yapamayan diğer öğrenciler de https://yobis.mebnet.net/ internet adresinden 16-17 Kasım tarihlerinde Burs Tüzüğü gereği burs başvurularını gerçekleştirebilecekler.

Çelebi yaptığı açıklamada, Başarı Bursu almaya hak kazanacak olan öğrencileri kutlayarak, eğitim hayatlarında başarılar diledi.