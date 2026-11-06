DAÜ’de “Burs, Sosyal Yardım ve Öğrenci Destekleme Protokolü” imzalandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK), DAÜ Rektörlüğü, DAÜ Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği arasında, öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağlamak amacıyla Burs, Sosyal Yardım ve Öğrenci Destekleme Protokolü imzalandı.

DAÜ Rektörlüğü’nde gerçekleştirilen söz konusu iş birliği protokolüne, DAÜ VYK Başkanı Recai Ergün, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ-SEN Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Rıza ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya imza koydu.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, 2026-2027 Akademik Yılı’nı kapsayan protokol ile Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde öğrenim gören ihtiyaçlı ve başarılı öğrencilere yönelik burs ve sosyal yardım olanaklarının geliştirilmesi hedefleniyor.

Protokol kapsamında öğrencilere öğrenim bursu verilmesinin yanı sıra yemek yardımı, nakdi yardım ve ihtiyaç sahibi öğrencilerin temel gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik sosyal destekler sağlanması öngörülüyor.

İmzalanan protokolün, öğrencilerin eğitim hayatlarını ekonomik ve sosyal açıdan desteklemesi, fırsat eşitliğine katkı sağlaması ve üniversite bünyesindeki dayanışma kültürünü güçlendirmesi hedefleniyor.