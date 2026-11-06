UBP Genel Başkanı Ünal Üstel, Türkiye ile ilişkilerinin, "tamam efendim, evet efendim" şeklinde olup olmadığına dair soru üzerine, "Evet efendimci değilim, eşime sorsunlar" yanıtını verdi.

Gazeteci Dilek Kırıcı'nın Kıbrıs TV'de sunduğu programa konuk olan Üstel, "Siz Tüekiye ile ilişkilerde 'peki efendimci' misiniz, 'tamam efendimci' misiniz, ilişkileriniz böyle mi şekillendi" sorusuna, "Beni en iyi muhalefet biliyor. Onların abileriyim. Hiçbir zaman 'evet efendimci' olmadım. En iyi bilen onlardır. Eşime sorsunlar" yanıtını verdi.

"Bana bir proje söylesinler ki ülkemize uygun değildir" diyen Üstel, Türkiye ile imzalanan projelere ilişkin, "Eleştirimi koyarım, düzeltirim ve imzamı koyarım" iddiasında bulundu.