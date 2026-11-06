Meteoroloji:"Yarın sağanak, pazar fırtına bekleniyor"

Meteoroloji Dairesi, yarın öğleye kadar yer yer sağanak , pazar günü de yer yer fırtına beklendiğini duyurdu.

Dairenin 7-13 Kasım tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, yarın yer yer sağanak bekleniyor.

Hava, pazar günü az bulutlu, pazartesi az bulutlu, akşam saatlerinde parçalı bulutlu, haftanın diğer günlerinde ise az veya parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 22-25, sahillerde 21-24, dağlık kesimlerde 15-18 derece olması bekleniyor.

Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli; pazar günüyse yer yer fırtına şeklinde esecek.