Elektrik akımına kapılan şahıs yaralandı
Çatalköy’de bir kişi elektrik akımına kapılarak, yaralandı.
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Çatalköy’de bir kişi elektrik akımına kapılarak, yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Çatalköy’de bir otelde çalışan 38 yaşındaki Reha Alper dün saat 13.30 sıralarında yılbaşı süslerinin kurulumu sırasında elektrik akımına kapılarak, yaklaşık 80 cm yükseklikten zemine düşerek yaralandı.
Alper, kaldırıldığı Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde, sol omzunda kırık teşhisiyle yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.
Polis soruşturması devam ediyor.
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