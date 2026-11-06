KTAMS: “Ekim ayı açlık sınırı 48 bin 236 TL, yoksulluk sınırı 260 bin 177 TL”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), 31 Ekim itibarıyla dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 48 bin 236 TL 84 kuruş, yoksulluk sınırının ise 260 bin 177 TL olarak hesapladığını açıkladı.

KTAMS Başkanı Serman Yiğit yaptığı yazılı açıklamada hesaplamanın, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden alınan, dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için gerekli beslenme kalıbı ile İstatistik Kurumu tarafından sendikaya gönderilen fiyatların ortalamaları esas alınarak yapıldığını kaydetti.

Buna göre, sağlıklı beslenebilmek için yetişkin bir kadının zorunlu gıda harcaması günlük 425,58 TL, aylık 12 bin 767 TL 43 kuruş; yetişkin bir erkeğin günlük 435,50 TL, aylık 13 bin 65 TL 1 kuruş olarak hesaplandı.

13-18 yaş aralığındaki bir çocuğun zorunlu gıda harcaması günlük 440,50 TL, aylık 13 bin 214 TL 2 kuruş; 8-12 yaş aralığındaki bir çocuğun ise günlük 306,35 TL, aylık 9 bin 190 TL 38 kuruş olarak belirlendi. Böylece dört kişilik bir ailenin aylık zorunlu gıda harcaması 48 bin 236 TL 84 kuruşa ulaştı.

Yoksulluk sınırı

KTAMS’ın yoksulluk sınırı hesaplamasına göre, dört kişilik bir ailenin gıda ve alkolsüz içecekler için aylık 48 bin 237 TL, ulaştırma için 41 bin 212 TL, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar için 38 bin 12 TL, harcama yapması gerekiyor.

Hesaplamada ayrıca eğlence ve kültür için 27 bin 32 TL, eğitim hizmetleri için 21 bin 204 TL, lokanta, yemek hizmetleri ve oteller için 18 bin 264 TL, mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri için 14 bin 752 TL, çeşitli mal ve hizmetler için 12 bin 827 TL, haberleşme için 11 bin 500 TL, sağlık için 9 bin 991 TL, giyim ve ayakkabı için 9 bin 158 TL ile alkollü içecekler, sigara ve tütün için 7 bin 987 TL öngörüldü.

“Asgari ücretli haneler, hükümet tarafından yoksulluğa terk ediliyor”

KTAMS Başkanı Serman Yiğit, hükümetin, kendi menfaatine politik kararlar aldığını, bu kararlarla, ülkede yoksulluğun gün geçtikçe daha da derinleşmesine, çağdaş yaşam standartlarına ulaşmanın daha da imkansız hale gelmesine yol açıldığını söyledi.

Yiğit, “Bugünün koşullarında iki çocuklu dört kişilik bir ailenin insanca geçim için aylık 260,177 TL’ye ihtiyaç duyması, asgari ücretli hanelerin, hükümet tarafından yoksulluğa terk edildiğini göstermektedir.” ifadelerini kullandı.