CTP Mağusa İlçesi, Pile’yi ziyaret etti
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi, Pile köyünü ziyaret etti. Milletvekilleri, adaylar ve partililerden oluşan CTP heyeti, Pile Türk Kahvesi’nde yurttaşlarla buluştu.
A+A-
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi, Pile köyünü ziyaret etti. Milletvekilleri, adaylar ve partililerden oluşan CTP heyeti, Pile Türk Kahvesi’nde yurttaşlarla buluştu.
Pile Muhtarı Veysal Güden’in açılış konuşmasını yaptığı toplantıya Pile halkı yoğun ilgi gösterdi. Toplantıda, Pilelilerin yaşadığı sorunlar ve Beyarmudu Sınır Kapısı’nda karşılaşılan sıkıntılar ele alındı. Köy sakinleri, kendilerini unutulmuş hissettiklerini dile getirdi.
CTP heyeti, hükümete gelir gelmez parti programı çerçevesinde Pilelilerin yaşadığı sorunların çözümü için gerekli adımların atılacağını belirtti. Heyet, özellikle ulaşım ve eğitim alanlarında yaşanan sıkıntıların giderilmesi için çalışmaların hızla başlatılacağını ifade etti.
Bu haber toplam 261 defa okunmuştur
Etiketler : ctp, mağusa, seçim 2026