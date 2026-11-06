CTP Mağusa İlçesi, Pile’yi ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi, Pile köyünü ziyaret etti. Milletvekilleri, adaylar ve partililerden oluşan CTP heyeti, Pile Türk Kahvesi’nde yurttaşlarla buluştu.

Pile Muhtarı Veysal Güden’in açılış konuşmasını yaptığı toplantıya Pile halkı yoğun ilgi gösterdi. Toplantıda, Pilelilerin yaşadığı sorunlar ve Beyarmudu Sınır Kapısı’nda karşılaşılan sıkıntılar ele alındı. Köy sakinleri, kendilerini unutulmuş hissettiklerini dile getirdi.

CTP heyeti, hükümete gelir gelmez parti programı çerçevesinde Pilelilerin yaşadığı sorunların çözümü için gerekli adımların atılacağını belirtti. Heyet, özellikle ulaşım ve eğitim alanlarında yaşanan sıkıntıların giderilmesi için çalışmaların hızla başlatılacağını ifade etti.