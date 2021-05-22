Tüne açıldı, Erdoğan canlı yayın ile katıldı
İnşaatı tamamlanan “KKTC Sulamaları İletim Tüneli” törenle hizmete açıldı. TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törene canlı bağlantıyla katıldı.
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İnşaatı tamamlanan ve Güzelyurt bölgesindeki tarım alanlarında yaşanan sulama sorununu ortadan kaldırmak için başlatıldığı ifade edilen “KKTC Sulamaları İletim Tüneli” törenle hizmete açıldı.
Törende ilk konuşmayı Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu yaparken, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törene canlı bağlantıyla katıldı.
Güzelyurt'ta Törene katılan TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da birer konuşma yaptı.
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