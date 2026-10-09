Tuğcu, Özkıraç hakkında polise şikâyette bulundu
El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu, eski başkan Kubilay Özkıraç’ı kendisine yönelik suçlama ve hakaretler nedeniyle polise şikâyet etti. Polis, Özkıraç’ın 2017’de yaptığı şikâyetle ilgili soruşturmada ise Tuğcu’nun suçsuz bulunduğunu bildirdi.
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Ahmet Tuğcu, sendikanın eski başkanlarından Kubilay Özkıraç hakkında, eylem sürecinde kendisine yönelik suçlama ve hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle polise şikâyette bulundu.
Polis, El-Sen binasına giderek Tuğcu’nun şikâyetini dosyaladı.
Öte yandan, Kubilay Özkıraç’ın 7 Aralık 2017’de Ahmet Tuğcu hakkında yaptığı şikâyetle ilgili soruşturmanın da tamamlandığı belirtildi.
Polis, ulaştırdığı tebligatla Tuğcu’nun suçsuz bulunduğunu bildirdi.
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Etiketler : Kubilay Özkıraç, Ahmet Tuğcu