Tuğcu, Özkıraç hakkında polise şikâyette bulundu

YENİDÜZEN

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Ahmet Tuğcu, sendikanın eski başkanlarından Kubilay Özkıraç hakkında, eylem sürecinde kendisine yönelik suçlama ve hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle polise şikâyette bulundu.

Polis, El-Sen binasına giderek Tuğcu’nun şikâyetini dosyaladı.

Öte yandan, Kubilay Özkıraç’ın 7 Aralık 2017’de Ahmet Tuğcu hakkında yaptığı şikâyetle ilgili soruşturmanın da tamamlandığı belirtildi.

Polis, ulaştırdığı tebligatla Tuğcu’nun suçsuz bulunduğunu bildirdi.