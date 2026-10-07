Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu sezonunu Robin oyunuyla açıyor

Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu, 2026 tiyatro sezonunu Robin Hood efsanesinden esinlenilerek hazırlanan Robin'le açıyor.

Girne Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Ufuk Aydoğan’ın yazıp yönettiği oyun, klasik Robin Hood hikayesini farklı bir bakış açısıyla ele alarak seyirciyle buluşturuyor. Oyun, 30 Ekim, 13 Kasım, 27 Kasım, 11 Aralık ve 25 Aralık'ta Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda oynanacak. Oyun 20.30'da başlayacak.

Oyunun ilk gösterimi için sınırlı sayıda bilet kaldığı, biletlerin 300 TL’den Kıbrıs Biletcim üzerinden online olarak satın alınabileceği, bilet kalması halinde oyun gecesi Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu gişesinden satış yapılacağı belirtildi. Oyuna ilişkin detaylı bilgi ve rezervasyonlar için 0533 821 21 44 numaralı hat tahsis edildi.

Oyunda, Şenlik Meydanı’nda Nottingham Şerifi’ni hezimete uğratan Robin Hood’un yaşadığı mücadele konu ediliyor.

Oyuncu kadrosu

Tiyatro'da Oğuzhan Kaya, Hatice Hırdurmaz, Ada Cem Dönmez, Arda Aygün, Deniz Orhan, Gözdem Şahinler, Salih Astam, Güner Özselmanoğlu, Maya Erhan ve Zeynep Aba oynayacak. Oyunun ses uygulaması Songül Selen, ışık tasarım ve uygulaması Boysan Kuru, dekor tasarım ve uygulaması Cem Taşlıovalı, sahne amirliğini de Buse Atay yürütecek.