Sanatçılar Karpaz'da öğrencilerle resim çalışması yaptı

5'inci Uluslararası Karpaz Sanat Buluşması kapsamında Karpaz'da bulunan sanatçılar, Dipkarpaz İlkokulu'nda öğrencilerle resim çalışması yaptı.

Erenköy-Karpaz Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Belediye tarafından organize edilen 5'inci Uluslararası Karpaz Sanat Buluşması kapsamında 11 Ekim'e kadar atölye çalışmaları tasarlandı. Atölye çalışmalarının ilki Belediye'ye bağlı Wooden Houses tesislerinde başladı. Atölye çalışmalarının halka açık olduğu belirtildi.

Türkiye, Bulgaristan, Kanada, Etiyopya, Azerbaycan, Arnavutluk, Gürcistan, İran ve Kıbrıs'ın kuzeyinden sanatçıların yaptıkları Karpaz konulu eserler 10 Ekim Cumartesi açılacak sergide sergilenecek.