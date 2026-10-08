Güneyde İçişleri Bakanlığı'nın ismi değişiyor

Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’nın isminin “İçişleri ve Sivil Koruma Bakanlığı” olarak değiştirileceği ve bünyesinde, “Ulusal Sivil Koruma Mekanizması” oluşturulmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, bu yeni mekanizmayla doğal felaketlerin etkilerinin önlenmesi veya azaltılmasının, bilgilendirme ve eğitimler aracılığıyla felaketlerin önlenebilmesi anlayışının geliştirilmesinin, toplumun doğal felaketler karşısında hazırlıklı olmasının ve bu konudaki hassasiyetinin artırılmasının hedeflendiğini yazdı.

Bu oluşumla müdahil birimler arasındaki koordinasyonun sağlanmasının, felaketle mücadelede ulusal anlamda hazırlık düzeyinin artırılmasının, olaylara zamanında müdahale edilebilmesinin ve felaketle ilgili bilimsel görüşlere başvurulmasının artırılmasının da hedefler arasında olduğu kaydedildi.

Haberde, mekanizmanın oluşturulmasıyla birlikte RMMO da doğal felaketlerle mücadelede görev alacağı ifade edildi.

Gazete, İçişleri Bakanlığı’nın isminin 4 Haziran 2025’te yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında “İçişleri ve Sivil Koruma Bakanlığı” olarak değiştirilmesinin kararlaştırıldığını anımsatarak, ilgili yasa tasarısının Meclis’e sevk edildiğini yazdı.