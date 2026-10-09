TEL-SEN Başkanlığına Ömer Gedik getirildi

Kıbrıs Türk Kamu, Ulaştırma, Haberleşme, Bilişim Teknolojileri ve Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (TEL-SEN) Başkanı Hakan Üredi, milletvekilliği adaylığı nedeniyle görevinden ayrıldı.

Sendika yönetim kurulu, Üredi'nin istifasını onaylayarak başkanlık görevine Genel Sekreter Ömer Gedik’in getirilmesine karar verdi.

TEL-SEN'den yapılan açıklamada, görev süresi boyunca verdiği sendikal mücadeleden dolayı Hakan Üredi’ye teşekkür edildi. Sendikanın birlik, beraberlik ve dayanışma anlayışı içerisinde temel ilke ve hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceği ifade edilen açıklamada Üredi’ye milletvekilliği adaylığı için başarı dileklerinde bulunuldu.