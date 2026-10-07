“Masalsı Dünya Sergisi “sanatseverlerle buluşuyor
Mavi Fırça organizasyonuyla düzenlenen "Masalsı Dünya" adlı sergi, 10 Ekim’de Mağusa Bandabuliya'da açılacak.
A+A-
Mavi Fırça organizasyonuyla düzenlenen "Masalsı Dünya" adlı sergi, 10 Ekim’de Mağusa Bandabuliya'da açılacak.
Küratörlüğünü Zühre Özkaraman'ın üstlendiği serginin resmi açılışı, saat 17.00'de gerçekleşecek.
17 Ekim’e kadar açık olacak sergide, Ayaz Alkan, Defne Çetinkaya, Derin Doratlı, Eda Yücetürk, Kuzey Çetinkaya, Mert Baysu, Mila Özkantürk, Önder Efe, Öykü Cengiz, Şansel Özadalı, Sibel Can, Uzay Şener ve Zihni Özadalı’nın eserleri yer alacak.
Bu haber toplam 281 defa okunmuştur
Etiketler : sergi, Mavi Fırça