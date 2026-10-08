Güneyde polisin yeni birimi resmi olarak faaliyetlerine başlıyor

Kıbrıs’ın güneyinde polis bünyesinde kurulan ve daha önce “Kıbrıs FBI’ı” olarak duyurulan "Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü’nün" (DAOE) pazartesi gününden itibaren resmen faaliyete başlayacağı bildirildi.

Politis gazetesi, yeni birimin yapısı ve sahip olduğu yetkilerin Yunan Polisi bünyesindeki benzer birimin işleyiş standartlarına dayandığını ve bu nedenle “Kıbrıs FBI’ı” olarak adlandırıldığını yazdı.

Gazete, önceki gün düzenlenen basın toplantısında Polis Genel Müdürü Themistos Arnautis’in yeni birimi tanıttığını ve özellikle telefon görüşmelerinin dinlenmesi konusuna vurgu yaptığını kaydetti.

Rum Polisi yönetiminin telefon görüşmelerinin dinlenmesini gerekli bir teknolojik araç olarak değerlendirdiği ve Meclis’i ilgili yasa tasarısını oylamaya çağırdığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ise yeni birimin yerleşeceği binanın satın alınmasının maliyetinin yaklaşık 5 milyon euroya ulaşmasının beklendiğini yazdı.

Binanın satın alınmasına ilişkin çalışmaların henüz tamamlanmadığını belirten gazete, Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü’nün ilk müdürü Hristos Andreu’nun açıklamasına da yer verdi.

Andreu, müdürlük bünyesinde dört alt müdürlük bulunacağını söyledi.