Ayluga Göleti'nde yarın kuş gözlemleme ve çevre temizliği yapılacak

10 Ekim Dünya Göçmen Kuşlar Günü nedeniyle yarın Ayluga Göleti'nde kuş gözlemleme ve çevre temizliği yapılacak.

Her Daim Doğa Dostları Grubu, Kıbrıs Sulak Alan Topluluğu ve Karpaz Dostları Derneği iş birliğiyle organize edilen etkinlik, yarın saat 07.00'de başlayacak. Açılış konuşmalarının ardından rehberler eşliğinde halka açık kuş gözlemi yapılacak, sulak alan çevresi temizlenecek.

Her Daim Doğa Dostları Grubu Başkanı Yusuf Şentuğ yaptığı açıklamada, kuşlar ve sulak alanları korumanın geleceğe yapılan en büyük yatırım olduğunu, doğaya bırakılan çöplerin, kuşların yaşam döngüsü için tehdit oluşturduğunu ifade etti.