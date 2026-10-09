Korkmazhan, Lefkoşa'nın güneyinde kitap fuarına konuk oluyor

Yazar ve Sol Hareket Dış İlişkiler Sekreteri Abdullah Korkmazhan, yarın Lefkoşa’nın güneyinde Akropolis Parkı’nda başlayacak iki günlük Lefkoşa Kitap Festivali’ne katılacak.

Sol Hareket Basın Bürosu'ndan verilen bilgiye göre Korkmazhan, yarın gün boyunca kitaplarıyla birlikte yazarlar standında yer alacak.

Korkmazhan ayrıca, festival kapsamında pazar günü, “Vretçalı Hoca Özker Özgür” kitabının Yunanca baskısı için düzenlenecek tanıtım ve söyleşi etkinliğine katılacak. Spilies Salonu’nda, saat 11.00'da başlayacak etkinlikte Kıbrıs Üniversitesinden Profesör Haris Psaltis, Maria Siakalli ve Almyra Yayınları Direktörü Marios Yeorgiu konuşma yapacak.