Girne açıklarında 30 Ağustos’ta meydana gelen Filo Jet gemi faciasında yakınlarını kaybedenler, soruşturma kapsamındaki yedinci duruşma öncesinde Girne Kaza Mahkemesi önünde basına açıklama yaptı. Suçlunun sadece kaptan ve mürettebat olmadığını belirten aileler, “Esas suçluları mahkemeye getirsinler” dedi.

Aileler, basın açıklamasında, “Adalet İstiyoruz”, “Kaza Değil Cinayet” yazılı pankartlar ve yakınlarının fotoğraflarını taşıdı.

Kurt: “Esas suçluları mahkemeye getirsinler”

Faciada hayatını kaybeden İsmail Kurt’un annesi Meryem Kurt, mürettebatın emir kulu olduğunu, gemi seferine izin verenlerin suçlu olduğunu belirterek, “Esas suçluları mahkemeye getirsinler” dedi.

Kurt, geminin hasarlı olduğunu bilerek, sefere izin verildiğini söyledi.

Özbiler: “Kıyıdan iki kilometre mesafede 28 tane hayat gitti. Biz bu kadar yetersiz miyiz?”

Annesi Nuray Zeytun Özbiler’i kaybeden Dilek Özbiler de, “Bu acı tarif edilemez. 28 ailenin evine ateş düşüren sadece kaptan ve mürettebat değil” diyerek, sefere izin verenlerin araştırılmasını ve mahkemeye getirilmesini istedi.

Beş şirket yetkilisinin hala bulunamadığını kaydeden Özbiler, aileler olarak adaleti aramak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. İhmaller nedeniyle yakınlarını kaybettiklerini dile getiren Özbiler, “Bizim tek isteğimiz adalet” dedi.

“Sahil Güvenlik neden geç gitti? Yetersiz miydi?” sorularını soran Özbiler, “Kıyıdan iki kilometre mesafede 28 tane hayat gitti. Biz bu kadar yetersiz miyiz?” diye sordu.

“Adalet arayışımız bir daha böyle faciaların yaşanmaması için” diyen Özbiler, halkın da somut olarak kendilerine destek verdiğini görmek istediklerini belirtti.

Özbiler, kayıp olarak aranan son kişinin de bulunması çağrısı yaptı.

Hilaloğlu: “Adalet İstiyoruz. Bu bizim en doğal hakkımız”

Faciada eşi Nurcan Hilaloğlu’nu kaybeden, kızı Anni Asel Hilaloğlu ise kayıp olan Salim Hilaloğlu da, yetkililere seslenerek, son kalan kayıp kişinin de bulunması çağrısı yaptı.

Hilaloğlu, “Adalet İstiyoruz. Bu bizim en doğal hakkımız” dedi.

Haber: Cemre Peral Yanıker-Afet İlban / Fotoğraf: Erol Uysal (Tak)