KTTB, Dünya Tabipler Birliği’nin 77. Genel Kurulu’na katıldı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), Hollanda’nın Rotterdam kentinde düzenlenen Dünya Tabipler Birliği’nin (WMA) 77. Genel Kurulu’na katıldı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre KTTB, WMA Genel Kurulu’nda Birlik Başkanı Ceyhun Dalkan ve Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Beyoğlu tarafından temsil edildi.

7 Ekim’de başlayan ve yarına kadar sürecek olan toplantı, farklı ülkelerden ulusal tabip birliklerinin temsilcilerini bir araya getiriyor.

Toplantıda, tıbbi etik, tıp eğitimi, hekimlerin mesleki bağımsızlığı, ulusal tabip birliklerinin özerkliği ve sağlık çalışanlarının güvenliği ele alındı.

Dünya Tabipler Birliği’nde başkanlık devir teslimi

Genel Kurul kapsamında, daha önce KKTC’yi ziyaret eden Dünya Tabipler Birliği Başkanı Dr. Jacqueline Kitulu’nun görev döneminin sona ermesiyle başkanlık görevini Güney Koreli Prof. Dr. Jung Yul Park devraldı.

KTTB heyeti, yeni Başkan ile yakın temaslarda bulunarak iletişim ve iş birliğinin geliştirilmesi ile KTTB’nin Dünya Tabipler Birliği’ndeki üyelik statüsüne ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

KTTB’den uluslararası temaslar

Genel Kurul süresince Ceyhun Dalkan ve Erdem Beyoğlu, WMA yöneticileri ve farklı ülkelerin ulusal tabip birliklerinin temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerde deneyim paylaşımı, mesleki dayanışma, uluslararası iş birliği olanakları ve KTTB’nin uluslararası platformlardaki temsiliyetinin geliştirilmesi ele alındı.

Açıklamada, KTTB’nin, uluslararası mesleki platformlarda etkin biçimde yer alarak Kıbrıslı Türk hekimlerin görünürlüğünü artırmayı, hekimlik mesleğinin evrensel değerlerini ve insan haklarını savunmayı, meslek örgütlerinin bağımsızlığını korumayı ve toplum sağlığına yönelik iş birliklerini güçlendirmeyi sürdürdüğü kaydedildi.