“VDR cihazı kapatıldı, facia günü kayıt yapmadı!”

Serap ŞAHİN

Girne açıklarında meydana gelen Filo Jet faciasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan gemi kaptanı, kaptan yardımcısı, 6 mürettebat ve Filo Denizcilik direktörü yeniden mahkemeye çıkarıldı.

“Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme” suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan zanlıların, soruşturma kapsamında 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verildi.

Mahkemede soruşturmaya ilişkin yeni bulguları aktaran polis, geminin seyir ve ses kayıtlarını tutan VDR cihazına yönelik incelemelerde dikkat çekici tespitlere ulaşıldığını açıkladı.

“28 Ağustos saat 20.39’da ayak sesi duyuldu, cihaz kapatıldı”

Polis, VDR cihazının iki veri uzmanı tarafından incelenmeye devam edildiğini belirterek, 28 Ağustos saat 20.39’da cihazın ses kayıtlarında ayak sesi duyulduğunu, ardından ses kayıt cihazının kapatıldığını açıkladı.

Facianın meydana geldiği 30 Ağustos tarihine ilişkin cihazda herhangi bir kayıt bulunamadığını kaydeden polis, VDR cihazının sorumluluğunun gemi kaptanında olduğunu ifade etti.

Cihazın kapatılmasına ilişkin incelemelerin henüz tamamlanmadığı, iki veri uzmanının çalışmalarını sürdürdüğü mahkemeye aktarıldı.

“Dümende ve jeneratörde arıza olduğu konuşuluyordu”

Polis, VDR cihazından elde edilen ses kayıtlarında geminin teknik durumuna ilişkin önemli konuşmaların da tespit edildiğini açıkladı.

Kayıtlarda geminin dümeninde ve jeneratöründe arızalar bulunduğuna yönelik konuşmalar yer aldığını belirten polis, geminin teknik sorunlarının mürettebat arasında konuşulduğunu mahkemeye aktardı.

“Gemi dalgalı havalarda su alıyordu, şirket satacağı için masraf yapmıyordu”

VDR kayıtlarından elde edilen bir diğer önemli bulgunun ise geminin su alması ve bakım masraflarına ilişkin olduğunu açıklayan polis, ses kayıtlarında geminin dalgalı havalarda su aldığına yönelik konuşmalar bulunduğunu söyledi.

Polis, geminin su aldığına ilişkin konuşmanın kaptan ile ikinci makinist arasında geçtiğinin tespit edildiğini belirtti.

Ses kayıtlarında ayrıca şirketin gemiyi satacak olması nedeniyle gemiye masraf yapılmadığı yönünde konuşmalar bulunduğunu da mahkemeye aktardı.

“Son yedi günde dokuz naaşa daha ulaşıldı”

Polis, facianın ardından sürdürülen arama çalışmalarına ilişkin son bilgileri de mahkemeyle paylaştı.

Son yedi gün içerisinde dokuz naaşa daha ulaşıldığını açıklayan polis, kayıp bir kişiye ulaşılması için arama çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Avukat sordu: Suikast olabilir mi

Mahkemede söz alan savunma avukatı, polise, "Cihazın kapatıldığını söylüyorsunuz, suikast olabilir mi?" diye sordu.

Polis ise ihtimalin de araştırıldığını belirtti.

Zanlılar 7 gün daha tutuklu kalacak

Polis, VDR cihazına ilişkin teknik incelemelerin ve facianın nedenlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Mahkeme, gemi kaptanı, kaptan yardımcısı, 6 mürettebat ve Filo Denizcilik direktörünün soruşturma kapsamında 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.