FODER  yeni sezona merhaba dedi     

Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER), Lefkoşa’da Surlariçi’nde bulunan dernek binasında 1 Ekim Perşembe akşamı 2026 – 27 sezonu açılışını gerçekleştirdi.

Dernek binasının yeni dizayn edilen bahçesinde,organize edilen açılış kokteyline ilgi büyük oldu. Organize edilen kalabalık ve güzel gecede, Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği üyeleri, Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren fotoğraf derneği, diğer kardeş derneklerimizin temsilcileri , fotoğraf sanatçıları ve çok sayıda fotoğrafsever davetli yer aldı. Geceye, açılan “Kıbrıs’tan Yansımalar “ sergi sunumu, “Foder Eskişehir’de” sunumu, “ derneğin 25. Yıl etkinliğinde yer alan üye sunumları ” , “Engeli Yaşamak” ve “ Minimal Maraş “ sunumları da eşlik etti..

İmece usulü ile gerçekleştirilen kokteyl sunumu ve Samimi bir atmosferde geçen gecede fotoğraf ve fotoğrafçılık üzerine paylaşımlarda bulunuldu, çeşitli anılar paylaşıldı, gecenin anı fotoğrafları çekildi.

“Yeni sezonda farklı ve özel projeler üretmeye devam edeceğiz”

Yeni döneme daha farklı ve daha yeni çalışmalar temennisiyle başlayan gecede, yönetim kurulu adına yaptığı konuşmada, FODER Başkanı Tevfik Ulual "Yeni sezon, yeni heyecan, yeni kareler! Birlik, beraberlik ve uyum içerisinde yapılan tüm fotoğraf çalışmalarının olumlu yönde sonuç verdiğini ve FODER’in 2026 - 27 yılı, yeni sezonda farklı ve daha geniş vizyona sahip, özel projeler üretmeye devam edeceğini belirtti. Herkese bol fotoğraflı bir sezon olması temennisinde bulunuldu. Fotoğrafın birleştirici gücüyle birlikte üretmeye, paylaşmaya ve güzel anılar biriktirmeye devam. FODER ailesi olarak yeni sezonun hepimize güzel kareler getirmesini dileriz" ifadelerini kullandı.