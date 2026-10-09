Ekinci:  “İfade özgürlüğü ile kötü niyetli yayıncılık birbirine karıştırılmamalı”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Redif Ekinci, özellikle seçim dönemlerinde kaynağı ve yayıncısı belirsiz sosyal medya hesaplarının bilgi kirliliği ve manipülasyona zemin hazırlayabileceğine dikkat çekerek, dijital yayıncılıkta şeffaflık ve etkin denetim çağrısında bulundu. Basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve halkın haber alma hakkının demokratik toplumun temel güvenceleri olduğunu vurgulayan Ekinci, kötü niyetli yayıncılıkla mücadelenin sansüre veya farklı görüşlerin susturulmasına dönüşmemesi gerektiğini belirtti. Ekinci, dijital okuryazarlığın güçlendirilmesi ve kamuda dijital dönüşümün hızlandırılması gerektiğini de ifade etti.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Redif Ekinci, Özlem Çimendal’ın Diyalog TV’de sunduğu “Güne Merhaba” programında, sosyal medya yayıncılığı, basın ve ifade özgürlüğü, dijital dönüşüm ve TDP’nin siyasi hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özellikle seçim dönemlerinde haber görünümü altında içerik yayımlayan ancak yayıncısı ve bilgi kaynağı belli olmayan sosyal medya hesaplarının kamuoyunu yanıltma riski taşıdığını belirten Ekinci, dijital yayıncılıkta şeffaflığın ve güvenilir bilgiye erişimin önemine dikkat çekti.

“Basın ve ifade özgürlüğü demokrasinin temel güvencesi”

Basın ve ifade özgürlüğünün yalnızca medya kuruluşlarını değil, toplumun haber alma, farklı düşüncelere ulaşma, eleştirme ve görüşlerini özgürce açıklama hakkını da kapsadığını belirten Ekinci, dijital yayıncılığa ilişkin düzenlemelerin temel hak ve özgürlükleri gözetmesi gerektiğini vurguladı.

Özgür ve bağımsız basının demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu ifade eden Ekinci, sosyal medya denetiminin gazetecilik faaliyetlerini, eleştirel yayıncılığı ve halkın düşüncelerini açıklama özgürlüğünü sınırlandıran bir araca dönüşmemesi gerektiğine işaret etti.

“İfade özgürlüğü ile kötü niyetli yayıncılık birbirine karıştırılmamalı”

İfade özgürlüğünün korunmasının, kasıtlı dezenformasyon ve manipülatif yayıncılıkla hukuka uygun yöntemlerle mücadele edilmesine engel olmadığını belirten Ekinci, bu iki alanın birbirine karıştırılmaması gerektiğini söyledi.

Özellikle seçim süreçlerinde haber kaynağı ve yayıncısı belirsiz hesaplar üzerinden yürütülen yanıltıcı faaliyetlerin demokratik karar alma süreçlerini olumsuz etkileyebileceğini kaydeden Ekinci, dijital alanda şeffaflık ve hesap verebilirliğin güçlendirilmesini istedi.

“Dijital denetimde hukuki güvenceler korunmalı”

Dijital mecralarda gerçekleştirilen hukuka aykırı faaliyetlerle mücadelede devletin teknik ve kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Ekinci, polisin dijital alandaki soruşturma imkânlarının güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Denetim mekanizmalarının açık yasal dayanaklara, ölçülülük ilkesine ve temel hak güvencelerine dayanması gerektiğine işaret eden Ekinci, kamu güvenliği ile basın ve ifade özgürlüğü arasında demokratik hukuk devleti ilkelerine uygun bir denge gözetilmesi gerektiğini belirtti.

“Dijital okuryazarlık güçlendirilmeli”

Bilgi kirliliğiyle mücadelenin yalnızca denetimle sınırlı kalamayacağını belirten Ekinci, toplumun dijital okuryazarlık düzeyinin artırılması gerektiğini söyledi.

Halkın karşılaştığı haber ve paylaşımların kaynağını sorgulamasının, bilgileri güvenilir kaynaklardan doğrulamasının ve yanıltıcı içerikleri ayırt edebilmesinin önemini vurgulayan Ekinci, medya kuruluşlarının da dijital hesap güvenliğine ve kurumsal kimlik doğrulamasına önem vermesini önerdi.

TDP’den teknoloji ve dijital dönüşüm bakanlığı önerisi

Programda TDP’nin teknoloji politikalarına da değinen Ekinci, kamuda dijitalleşmenin birbirinden kopuk uygulamalar yerine ortak bir sistem ve kurumlar arası uyum temelinde yürütülmesi gerektiğini belirtti.

TDP’nin Teknoloji ve Dijital Dönüşüm Bakanlığı kurulması önerisini hatırlatan Ekinci, e-Devlet hizmetlerinin geliştirilmesi, kamu kurumlarının dijital altyapılarının uyumlaştırılması ve nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinin önemini vurguladı.

Dijital dönüşümün kamu hizmetlerinde erişilebilirliği, verimliliği, şeffaflığı ve hesap verebilirliği güçlendirecek şekilde planlanması gerektiğini ifade etti.

Kamusal alanlarda ücretsiz 5 mbps internet önerisi

TDP’nin kamusal alanlarda temel dijital ihtiyaçlar için ücretsiz 5 Mbps internet sağlanması önerisini de anlatan Ekinci, bu uygulamayla halkın e-Devlet hizmetlerine ve temel dijital işlemlere erişiminin kolaylaştırılmasının amaçlandığını söyledi.

Hizmetin finansmanında internet servis sağlayıcıları ve operatörlere sağlanabilecek vergi avantajlarından yararlanılabileceğini belirten Ekinci, dijital hizmetlerin toplumun tüm kesimleri için erişilebilir olması gerektiğini kaydetti.

“Hedefimiz meclis’te güçlü bir TDP”

TDP’nin siyasi hedeflerine de değinen Ekinci, partinin Cumhuriyet Meclisi’nde yeniden güçlü bir temsile ulaşmayı amaçladığını belirtti.

18 Ekim’de gerçekleştirilecek aday sıralama kurultayına işaret eden Ekinci, TDP’nin hedefinin Meclis’te en az beş milletvekiliyle temsil edilerek grup oluşturmak olduğunu söyledi.

6 Aralık seçimlerini partinin uzun vadeli siyasi hedefleri açısından önemli bir aşama olarak değerlendiren Ekinci, TDP’nin 2030 hedefleri doğrultusunda örgütsel yapısını güçlendirmeyi, temiz siyaset anlayışını öne çıkarmayı ve toplumsal çıkarları önceleyen politikalar geliştirmeyi amaçladığını kaydetti.