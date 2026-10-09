İnşaat Mühendisleri Odası, 11. Ulusal Kıyı ve Deniz Mühendisliği Sempozyumu’na katıldı

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası adına Aydın, İzmir ve Muğla şubelerinin yürütücülüğünde dün düzenlenen 11. Ulusal Kıyı ve Deniz Mühendisliği Sempozyumu’na katıldı.

İnşaat Mühendisleri Odası'ndan verilen bilgiye göre, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde yer alan sempozyum, kıyı ve deniz sistemlerinin sürdürülebilir yönetimi için "Kıyılardan Geleceğe: Strateji ve Sürdürülebilirlik" temasıyla hayata geçirildi.

Sempozyuma, KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası'nı temsilen Yönetim Kurulu üyeleri Nüshet İlktuğ ve Çağan Akansu katıldı. Sempozyumun, açılışında konuşan İlktuğ, denizlerin sürdürülebilirliği kavramına ve mühendislik disiplininin bu alandaki dönüştürücü gücüne işaret etti.

Konuşmasında “Uygulamacı Üyelik Tüzüğü”nün resmi olarak yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ve İskele bölgesine kurulan mobil yapı malzemesi laboratuvarının sektöre kazandırılmasının önemli olduğunu ifade eden İlktuğ, KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası'nın imza attığı bu gelişmelerden mutluluk duyduğunu belirtti.

İki oda arasındaki tarihi bağları hatırlatan İlktuğ, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası ile KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası arasındaki köklü ve yakın dayanışmaya vurgu yaparak bu anlamlı sempozyumda yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kıyı mühendisliği topluluğunun bilgi birikimini güçlendirmeyi, disiplinler arası etkileşimi artırmayı ve geleceğe yönelik çözüm odaklı vizyonlar geliştirmeyi hedefleyen üç günlük sempozyumun ilk gününde, Türkiye’nin kıyı ve deniz alanlarında yürütülen bilimsel ve teknik çalışmalar paylaşıldı.