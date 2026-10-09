Girne Yarı Maratonu pazar günü yapılacak

Girne Belediyesi’nin düzenlediği Pasha Group Girne Yarı Maratonu’nun yedincisi pazar günü yapılacak.

KKTC Atletizm Federasyonu iş birliğinde, Pasha Group ana sponsorluğunda düzenlenecek maratondan elde edilecek tüm gelir deniz faciasında hayatını kaybedenlerin ve kayıpların ailelerine aktarılacak.

Maraton kategorileri:

Girne Yarı Maratonu beş kategoride gerçekleşecek. 21 kilometrelik ilk yarış 06.45’te, 10 kilometrelik koşu 07.00’de, 5 kilometrelik koşu 08.00’de, 1 kilometrelik çocuk koşuları; 6-8 yaş için 10.00'da; 9-12 yaş için 10.05'te ve 3 kilometrelik halk koşusu ise 11.00’de başlayacak.

Maratonda 9 farklı yaş kategorisi yer alacack, 60 yaş üstü kategori için ise Ramadan Cemil İşletmelerinden özel ödül verilecek.