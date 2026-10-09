Üç naaşın daha kimliği belirlendi

Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasında arama çalışmaları kapsamında son olarak ulaşılan üç naaşın kimlik tespit işlemleri tamamlandı

Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, DNA incelemeleri sonucunda naaşların Julia Özcan, Süleyman Erdoğan ve Ayhan Özcan’a ait olduğu belirtildi.

Açıklamada, arama çalışmaları kapsamında ulaşılan bir diğer naaşın kimliğinin belirlenmesine yönelik DNA incelemeleri sürdüğü kaydedildi.

Öte yandan deniz içerisinde bulunan bir kişi daha aranıyor.

30 Ağustos Pazar günü, Girne Limanı'ndan ayrıldıktan kısa süre sonra su alarak batan ve içerisinde 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğu gemiden 239 kişi sağ olarak kurtarılmış, 8 kişi ise kazanın meydana geldiği gün hayatını kaybetmişti.