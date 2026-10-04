“Masa Başında Sağlığınızı Koruyun: Çalışma Postürü ve Egzersiz”

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özde Depreli masa başı çalışanlarda çalışma postürünün önemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yrd. Doç. Dr. Depreli yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bilgisayar ve telefon kullanımının artmasıyla birlikte çalışma hayatında oturarak geçirilen süre uzamaktadır. İşe gidiş-gelişte ve evde uzun süre oturulduğunda, günün büyük bölümü hareketsiz geçebilmektedir. Masa başı çalışanlarda sağlığı korumak için çalışma sırasında benimsenen duruşun, ergonomik koşulların ve günlük hareket alışkanlıklarının birlikte değerlendirilmesi önemlidir.

Masa başında uzun süre aynı pozisyonda kalmak bel, boyun, sırt ve omuzlarda kas yorgunluğuna ve rahatsızlık hissine yol açabilir. Ekranı görmek için başı öne uzatmak, sandalyede desteksiz oturmak veya omuzları yükselterek klavye kullanmak vücudun belirli bölgelerini zorlayabilir. Postür, yani vücut bölümlerinin birbirine göre duruşu, çalışma alışkanlıklarımızla yakından ilişkilidir. Ancak iyi bir postür bütün gün hiç kıpırdamadan dik oturmak anlamına gelmez. Bununla birlikte, duruştaki her değişiklik ağrı veya hastalık anlamına gelmez; kişinin kas-iskelet sistemi şikâyetleri ve çalışma alışkanlıkları birlikte değerlendirilmelidir.

Çalışma Alanınızı Kendinize Göre Düzenleyin

Sırtınızı destekleyen, ayaklarınızın yere rahatça basabildiği bir oturma düzeni oluşturun. Ekranı görmek için sürekli öne eğilmeniz gerekiyorsa, yerinizi gözden geçirin; klavye ve fareye uzanırken omuzlarınızı gereksiz yere yukarı kaldırmayın. Dizüstü bilgisayarla uzun süre çalışanlar için ayrı bir klavye ve fare kullanmak, ekranın konumunu ayarlamayı kolaylaştırabilir.

Kısa Hareket Molalarını Günün Bir Parçası Hâline Getirin

Yaklaşık her yarım saatte bir oturduğunuz yerden kalkmayı veya pozisyon değiştirmeyi hatırlayın. Birkaç dakika yürümek, su içmek ya da omuzlarınızı ve gövdenizi rahatça hareket ettirmek için uzun bir ara vermeniz gerekmez. Telefonda konuşurken ayağa kalkmak veya kısa mesafelerde yürümeyi tercih etmek, gün içindeki hareket miktarını artırır.

Koruyucu fizyoterapi, sorunlar oluşmadan önce riskleri fark etmeye ve uygun alışkanlıklar geliştirmeye yardımcı olur. Fizyoterapist kişinin duruşunu, hareketliliğini, kas kuvvetini, esnekliğini ve çalışma sırasında yaşadığı zorlanmaları değerlendirebilir. Bu değerlendirmeye göre çalışma alışkanlıkları için öneriler sunabilir ve kişiye uygun bir egzersiz programı oluşturabilir. Amaç yalnızca duruşu değiştirmek değil, günlük aktivitelerin daha rahat yapılmasını ve fiziksel kapasitenin geliştirilmesini sağlamaktır.

İş yerinde veya iş sonrasında uygulanmak üzere planlanan egzersiz programında germe, güçlendirme ve gövde kontrolüne yönelik egzersizlere yer verilmelidir. Germe egzersizleri esnekliği desteklerken, direnç bandı, hafif ağırlıklar veya vücut ağırlığıyla yapılan çalışmalar kas kuvvetini geliştirmeye yardımcı olur. Gövde kaslarına yönelik egzersizler, omurganın desteklenmesine ve hareket sırasında gövde kontrolünün geliştirilmesine yardımcı olduğundan programa eklenmelidir. Hareketlerin türü, yoğunluğu ve ilerleme düzeyi kişinin sağlık durumuna ve fiziksel uygunluğuna göre belirlenmelidir.

Masa başında sağlıklı çalışmak, kişiye uygun bir çalışma alanı, gün içine yayılan hareket ve düzenli egzersiz gerektirir. İşverenlerin de imkânları ölçüsünde hareket molalarını desteklemesi ve ergonomik düzenlemelere olanak sağlaması önemlidir. Ağrı sık tekrarlıyorsa veya günlük yaşamı etkiliyorsa, kişiye özel değerlendirme için bir sağlık profesyoneline başvurulmalıdır. İş yerlerinde uygulanabilecek egzersizler hakkında ayrıntılı bilgi ve eğitim almak isteyen çalışanlar ve işverenler Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlıklı Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne başvurabilir. Kas-iskelet sistemi yakınmaları bulunan ve fizyoterapiye ihtiyaç duyan kişiler de değerlendirme ve kişiye uygun fizyoterapi hizmetleri hakkında merkezden ayrıntılı bilgi alabilir.”