Traktörün arkasında çalışan çapalara çarptı, yaralandı

Doğancı'da dün bir narenciye bahçesinde iş yapan 19 yaşındaki Haydar Karagöz, geçirdiği "iş kazası" sonrası yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Doğancı'da dün saat 11.30 sıralarında bir narenciye bahçesi içerisinde damlama lastiklerini toplayan 19 yaşındaki Haydar Karagöz, aynı bahçe içerisinde kullanımındaki traktör ile çapalama işi yapan Yıldıray Uluşan ile konuşmak için traktörün yanına gittiği esnada, traktörün arkasında bulunan çalışır durumdaki çapalara çarpması sonucu yaralandı.

Olayda yaralanan Haydar Karagöz, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, sol ayak bileğinde kırık ve baldırında tendom kesiği teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından Ortopedi Servisinde müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.