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“Trafikte can güvenliği istiyoruz”

“Trafikte can güvenliği istiyoruz”

CTP Girne İlçesi Alsancak'taki "bitmeyen yolda" toplandı: “Trafikte can güvenliği istiyoruz”

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CTP Girne İlçesi Alsancak'taki "bitmeyen yolda" toplandı: “Trafikte can güvenliği istiyoruz”

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