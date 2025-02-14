Trafikte araç içerisinde baygın halde görüntülenen şahıslar tutuklandı

Sosyal medyaya yansıyan iki erkek şahsın trafikte araç içerisinde baygın halde olduğu görüntülerle ilgili olarak iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüntülerin ardından Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturmada, olay anında konu aracı kullanan şahsın S.K.(E-29) ve araçta yolcu olarak bulunan şahsın ise C.A.(E-50) olduğu tespit edildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında C.A.’nın, 13 Şubat’ta Gönyeli’de tespit edilerek tutuklandığı ve kullanımında bulunan araçta yapılan aramada yaklaşık 100 mlgr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan beyaz renk kağıt parçaları, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet makas ve içerisinden uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 3 adet pipet bulunarak emare olarak alındığı kaydedildi.

Olayda, zanlı olarak aranmakta olan S.K.’nın ise, bugün Ercan Havalimanından çıkış yapacağı sırada tespit edilerek tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

İkamet izinsiz bir kişi tutuklandı

Polis ekipleri tarafından ülke genelinde yapılan denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 1 kişinin dün tutuklanarak, aleyhinde yasal işlem başlatıldığı ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Lefke’de bahçe yangını

Lefke'de, İbrahim Paşa Sokak üzerindeki bir narenciye bahçesinde, dün saat 13.00’te temizlik yapmak amacıyla yetkili makamdan izinsiz ateş yakan M.M.Ö.(E-40) aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Ateşin kontrolden çıkması sonucu bahçe içerisindeki 5 hurma ağacının kısmen yandığı ve yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü kaydedildi. Soruşturma devam ediyor.

İskele’de mutfak yangını

İskele’de Vedat Cihan Sokak üzerindeki bir evin mutfak kısmında, dün 11.50 sıralarında çıkan yangında bazı eşyalar zarar gördü.

Ocak fırınındaki gaz kaçağı sonucu çıktığı tahmin edilen ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında; mutfaktaki 1 ocak, 1 aspiratör ve mutfak dolaplarının kısmen yandığı ve soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.