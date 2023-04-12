Trafik kazası: 4 yaşındaki çocuk yaralandı

Alayköy'de meydana gelen trafik kazasında, Cemile Özçete, dikkatsizce araba kullandığı sırada kaldırımda beklemekte olan 4 yaşındaki çocuğu çarptı. Kaza sonrasında 4 yaşındaki Rıdvan Efe Aladağ hastaneye kaldırıldı.

Polisin açıklaması şöyle:

12.04.2023 tarihinde, saat 16.50 sıralarında Alayköy'de Atatürk Caddesi üzerinde Cemile Özçete (K-32) yönetimindeki JV 641 plakalı araç ile batı istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada o esnada gidişine göre yolun solunda karşıya geçmek için kaldırım üzerinde beklemekte olan ve yola atılan Rıdvan Efe Aladağ (E-4)'a çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan Rıdvan Efe Aladağ kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

