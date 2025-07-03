Trafiğe bir can daha!

Gazimağusa-Karpaz Anayolu’nda 16 Haziran tarihinde geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırılan 69 yaşındaki Hasan Kebapçı yaşam mücadelesini kaybetti.

Polisin açıklaması şöyle:

"16.06.2025 tarihinde, Gazimağusa-Karpaz Anayolu’nun 16-17’inci kilometreleri arasında, Bahçeler Kavşağı’nda meydana gelen trafik kazası sonucu ağır yaralanan PM 439 plakalı araç sürücüsü HASAN KEBAPCI (E-69), tedavi görmekte olduğu Gazimağusa Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak 02.07.2025 tarihinde saat 17:00’de yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir."