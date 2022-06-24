Toroslu:“Tatlısu-Mersinlik arası, Tatlısu batı bölgesine daha yakın vadide yangının devam ediyor”

Yangındaki son gelişmeleri YENİDÜZEN’e değerlendiren İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, yangının Mersinlik’teki doğu bölgesinde kontrol altına alındığını, şu an Tatlısu-Mersinlik arası, Tatlısu batı bölgesine daha yakın vadide yangının devam ettiği bilgisini paylaştı. Toroslu, “Burada tehlike devam ediyor, söndürme çalışmaları sürüyor” dedi.

Bu günkü durumun ‘düne göre daha iyi’ olduğunu ifade eden Toroslu, “Hava şartları iyi giderse yangın bugün akşam üstüne dek tamamen kontrol altına alınıp, soğutma çalışmalarına başlayacağız. Ama bu durum rüzgarın yönü ve şiddetine göre çok değişken, ne olacağı belli değil.” dedi.

4 günde 16 bin dönüm kül oldu

4 günde 16 bin dönüme yakın arazinin küle döndüğünü dile getiren Toroslu, bunun çok büyük bir alan olduğunu vurguladı, “10 dakikada 50, 60 dönüm arazi yanıyordu… Felaketti” dedi.

11 araç ile havadan müdahale

Yangına dün 6 uçak, 5 helikopterin müdahale ettiğini kaydeden Toroslu, bugün de aynı hava desteğinin sürdüğünü anlattı. Toroslu, “2 İsrail uçağı, 2 güneyden uçak, 1 İngiliz üstleri uçağı, 2 TC uçağı, 3 tane TC helikopteri, su aparatı takılan 1 Güvenlik Kuvvetleri helikopteri ile toplam 11 araç ile müdahale ediliyor.” bilgisini paylaştı.

“Varlık mücadelesi verildi”

“Alevlerin arasında varlık mücadelesi verildi” diyen Toroslu, görev yapan herkese minnet borçlu olduklarını anlatı. Toroslu, şöyle devam etti: “Dün akşam orada olan asker, sivil savunma, orman dairesi, polis, itfaiye ve tankerler ciddi bir savaş verdi. Alevlerin arasında varlık mücadelesi verildi. Doğuya atlamasıyla felaket yaşanabilirdi, bu şu an için önelmiş durumdadır. Bu da dün akşam verilen mücadelenin eseridir, onlara, görev yapan herkese minnet borçluyuz.”

Toroslu’dan çağrı: “Devletten beklemeden birlik olup yangın uçağı alalım”

Bir sonraki yangını beklemeden çok acil yangın uçağı alınması gerektiğini kaydeden Toroslu, YENİDÜZEN aracılığıyla çağrıda bulundu. Bir toplumsal birliktelik ve dayanışma ile ‘devletten beklemeden’ birlik olunması ve yangın uçağı alınması gerektiğini vurguladı.

Sivil insanlara, iş insanları, vatandaşlara çağrıda bulunan Toroslu, “Kıbrıslı Türkler her ne kadar karşıt görüşte olsalar da zor durumlarda kenetlenmeyi hemen başarıyor. Bu bağlamda hemen bir yangın uçağı almak için birlik olup kenetlenmeliyiz. Devlet-millet işbirliği ile toplumsal dayanışma içinde bu uçakları alabiliriz.” şeklinde konuştu.

Toroslu, “Bir doğal ekosistem yok oldu, bunun daha fazla yok olmaması için harekete geçelim” dedi.

“Çok etkin cezalar, eğitim şart”

Yangın söndürme çalışmaları sırasında çevreye çöp atan veya sigara izmariti atan kişilerle de karşılaştıklarını kaydeden Toroslu, ceza ve eğitimin önemine değindi. Toroslu, şöyle devam etti:

“Bu çalışmalarda dışarıya sigara tanları da gördük, yangını çıkaranlarla ilgili çok etkin cezalar çıkartılmalı. Kimsenin yanına kar kalmamalı.

Bu olayla ilgili 2 tutuklu var, mahkeme gerekli cezayı verecektir. Dünyanın birçok yerinde insan kökenli yangınlar çıkıyor, doğayı yakıyoruz, yıkıyoruz. Ülkemizde de çok daha etkin ve caydırıcı cezalar verilmeli, eğitimler ise arttırılmalı, çevre bilinci, ağaç ve orman sevgisi, doğa sevgisi aşılanmalı.”

“Birçok hayvanın alevleri içindeki bağrışmaları hala kulaklarımızda”

Yangında sadece çevrenin değil canlıların da yok olduğuna tanıklık ettiklerini ifade eden Toroslu, “Gecenin karanlığında birçok hayvanın bir birine karışan seslerini, feryatlarını duyduk, işittik, bu çok acı vericiydi. Birçok hayvanın alevleri içindeki bağrışmaları hala kulaklarımızda.” ifadelerini kullandı.