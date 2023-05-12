Toros: Bahçeli'nin açıklamaları hakaret niteliğindedir

CTP Milletvekili Fikri Toros, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Kıbrıs ile yaptığı açıklamalara tepki göstererek, açıklamaların hakaret niteliğinde olduğunu söyledi.

MHP Genel Başkanının açıklamalarıyla Kıbrıslı Türkleri aşağıladığını dile getiren Toros, Bahçeli'nin sözlerinin "kabul edilemez" olduğunu ifade etti.

Türkiye'de 'Cumhur İttifakı' çatısı altında seçime girecek olan MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Kıbrıslı Türklerin içişlerine karışmamak demek adayı Rumlara teslim etmek demektir” açıklamasını yapmıştı.

Toros'un açıklaması şöyle:

"Kıbrıslı Türkler, kendi öz değerlerine, yurtseverliğine, özgür iradesine ve siyasi eşitliğin yegane güvencesi olan Federal Kıbrıs mücadelesine bağlıdır ve kendi kendini yönetmeye muktedirdir. Bu değerlerimizi aşağılayan ve aşındırmaya teşebbüs eden Devlet Bahçeli’nin sözleri gerçekleri yansıtmadığı gibi bir hakaret niteliğindedir ve asla kabul edilemezdir!"

“Psikiyatrik kontrolden geçmeniz gerek”

“Kıbrıslı Türklerin içişlerine karışmamak demek, adayı Rumlara teslim etmek demektir”