Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Dr. Ceyhun Birinci, Türkiye’deki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Kıbrıslı Türklerin içişlerine karışmamak demek, adayı Rumlara teslim etmek demektir” sözlerine ilişkin “Psikiyatrik kontrolden geçmeniz gerek” dedi.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Birinci, “Bahçeli Bey, yaşınız gereği söylediklerinizi göz önünde bulundurduğumuz zaman, tıp doktoru olarak en yakın zamanda psikiyatrik kontrolden geçmeniz gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, TC Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Dış Politika Başdanışmanı Ünal Çeviköz’ün, "Ankara, Kıbrıslı Türklerin içişlerine karışmamalı" sözlerine tepki göstererek, “Kıbrıslı Türklerin içişlerine karışmamak demek adayı Rumlara teslim etmek demektir” demişti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Dış Politika Başdanışmanı Ünal Çeviköz, İsviçre'de Almanca dilinde yayın yapan Neue Zürcher Zeitung (NZZ) gazetesine verdiği röportajında, Kıbrıs’ta bir çözümüm, adadaki iki toplum tarafından bulunması gerektiğini söylemişti.

Çeviköz, “Bizim tavrımız, Ankara'nın Kıbrıslı Türklerin içişlerine, Atina'nın da Kıbrıslı Rumların içişlerine karışmaması gerektiğidir” demişti.

“Kıbrıslı Türklerin içişlerine karışmamak demek, adayı Rumlara teslim etmek demektir”