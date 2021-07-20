Toplu açılışlar yapıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile Maraş’ta Millet Bahçesi ve Mescid, Müze Gemi, Kuzey Çevre Yolu toplu şekilde açıldı, Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, E- devlet temeli atıldı.

Tören, az önce Açıköğretim Fakültesi’nde yoğun güvenlik önlemleri altında yapıldı.

Saner: Reform dönemi başlatmaya hazırız

Başbakan Ersan Saner, KKTC halkının bugün 3 bayramı birden kutladığını söyledi, yapılacak toplu açılışlarla ülkede yeni ve güçlü bir dönemin başladığını belirtti.

Saner, “Güçlü, kalkınmış, dünyada hak ettiği yeri almış KKTC’ye, e-devlet binasının hizmete açılmasıyla ciddi katkı sağlayacak” dedi. Pandeminin dünyayı olduğu gibi, Kıbrıs’ın kuzeyini de etkilediğini dile getiren Saner, Türkiye sayesinde 100 gün içerisinde yeni ve çağdaş donanımlı bir hastaneye kavuştuğunu belirten Saner, Anavatan sayesinde istediği aşıları alarak, halkın yüzde 70’inin aşılandığını kaydetti. Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle yeni bir dönemin başladığına değinen Saner, Maraş’ta belirli bölümün bugün itibariyle askeri bölgeden çıkarıldığını ifade etti.

Saner, “Tüm dünyaya Maraş’ın hayalet kent olmaktan kurtararak, yaşayan kent olduğunu göstermek istiyoruz” dedi.

Türkiye ile KKTC arasında 2 yılda 2 protokol imzalandığını hatırlatan Saner, devlet bütçesine ciddi katkı sağlandığını söyleyen Saner, birçok projenin yürürlüğe konduğunu belirtti.

Saner, “Reform dönemi başlatmaya hazırız” şeklinde konuştu.

Tatar: Maraş açılımı ile fevkalede adım atıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin alt yapısı, üst yapısı için bugünkü açılışların çok önemli olduğunu belirtti.

Ülkede Asrın Projesi sayesinde su sorunu olmadığını belirten Tatar, “Anadolu suyu çeşmelerimizden akıyor” dedi.

Tatar, e-devlet projesinin uzun süredir devam ettiğini kaydederek, verimliliği artırmak şartıyla e-devlet hizmetlerinin hayata dönüştüğünü belirtti.

Tatar, Maraş açılımı ile fevkalede adım atıldığını aktardı.

Erdoğan: 96 milyon TL kaynak aktarımı yapıldı

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yol yapım bakım, eğitim, öğretim faaliyetleri, sanayinin desteklenmesi için 96 milyon TL kaynak aktarımı yapıldığını belirtti.

Bunun yanı sıra 14 bin kişi ve kuruma ise 90 milyon TL kaynak ayrıldığını, şu ana kadar da 60 milyon TL’sinin harcandığını ifade eden Erdoğan, Türkiye’deki pek çok belediyenin yürüttüğü çalışmalarla buradaki belediyelere hem tecrübe aktarımı yapıldığını hem de destek verdiğini aktardı.

Erdoğan, halkın günlük hayatına dokunan çalışmalarla Kıbrıslı Türklerin yanında olacaklarını dile getirdi.