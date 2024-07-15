Tomgüsehan’dan dikkat çekici bir kitap daha: “Ada Karanlığı’ndan Kaçış 2.5”

Polis Subayı ve Yazar Dr. Turgül Tomgüsehan’ın dördüncü kitabı “Ada Karanlığı’ndan Kaçış 2.5” yayımlandı. Yeni eser, yazarın daha önceki “Ada Karanlığı 1” ve “Ada Karanlığı 2” kitaplarının devamı niteliğinde olup, Kıbrıs ve Türkiye’de yaşanan bazı süreçleri ele alıyor.

Mesai sonrası YENİDÜZEN Gazetesi’ni ziyaret ederek kitabını Genel Yayın Yönetmeni Mert Özdağ’a takdim eden Turgül Tomgüsehan, kitabından bahsetti.

Dr. Tomgüsehan ve eşinin yaşadığı gerçek olaylardan ilham alınarak kurgulanan kitap, 1998 yılında başlayan kara para akışı, mafya girişimleri, cinayetler ve bombalama eylemleri gibi birçok olayı ele alıyor. “Ada Karanlığı’ndan Kaçış 2.5”, yazar ve eşinin bu süreçlerin içinde yer almasıyla şekilleniyor ve kurgulanıyor.

Kitap, Türkiye’nin Güneydoğu bölgesinde geçen yaklaşık 14-15 günlük hareketli ve bir macerayı içeriyor ve aynı zamanda Kıbrıs’taki ilişkilerin yansımalarını kapsıyor.