Tokyo 2020: Olimpiyatlara yabancı seyirci alınmayacak

Olimpiyat Komitesi, Covid-19 salgını nedeniyle bir yıl ertelemenin ardından bu yaz Tokyo'da yapılacak 2020 Olimpiyat ve Paralimpiyat Oyunları'na yabancı seyircilerin katılamayacağını açıkladı.

Karar, Japon yetkililerin Olimpiyatların düzenlendiği tarihte ülkeye yabancıların girişine izin verileceği konusunda bir garanti verememesi üzerine alındı.

Komite, bu sayede Japonya'da sosyal mesafeye uymanın daha kolay olacağını söyledi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach, bunun "herkes açısından büyük bir ödün" olduğunu, fakat zor kararlar vermek zorunda kaldıklarını söyledi.

Bach "Her kararımızda önce güvenliği düşünmemiz gerekiyor" dedi.